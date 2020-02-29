Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Происшествия | В аварии на трассе под Пензой пострадали несколько человек

29.02.2020|18:11
Печать

Вечером в субботу, 29 февраля, на участке трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области случилась серьезная авария.

«Кто собрался в дорогу, внимание: мост р. Отвель, лобовое столкновение, потеряете примерно час езды. Направление Кузнецк - Пенза», - написал один из участников группы «Пенза live» во «ВКонтакте».

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел на 657-м километре.

«Столкнулись автомобили ВАЗ-2112, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения, и Chevrolet Lacetti, которым управлял мужчина 1970 года рождения», - сообщил порталу PenzaInform.ru представитель пензенского управления ГИБДД.

В результате водитель и пассажирка ВАЗа (женщина в возрасте 36 лет), а также пассажир иномарки, чья личность пока не установлена, были доставлены в больницу с травмами. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото Марата Батина, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте