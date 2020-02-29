29.02.2020 | 18:11

Вечером в субботу, 29 февраля, на участке трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области случилась серьезная авария.

«Кто собрался в дорогу, внимание: мост р. Отвель, лобовое столкновение, потеряете примерно час езды. Направление Кузнецк - Пенза», - написал один из участников группы «Пенза live» во «ВКонтакте».

Как уточнили в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел на 657-м километре.

«Столкнулись автомобили ВАЗ-2112, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения, и Chevrolet Lacetti, которым управлял мужчина 1970 года рождения», - сообщил порталу PenzaInform.ru представитель пензенского управления ГИБДД.

В результате водитель и пассажирка ВАЗа (женщина в возрасте 36 лет), а также пассажир иномарки, чья личность пока не установлена, были доставлены в больницу с травмами. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

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