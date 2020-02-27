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Происшествия | В селе Наровчат загорелся дом, обнаружен погибший

27.02.2020|11:58
Печать

В среду, 26 февраля, при пожаре в селе Наровчат погиб человек. Трагедия случилась на Комсомольской улице.

Сообщение о том, что горит срубовый дом, пожарные получили в 20:58. В ликвидации огня приняли участие четыре спасателя, прибывшие на двух спецмашинах.

«Выгорело на площади 15 квадратных метров в доме общей площадью 35 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После тушения пожара спасатели обнаружили тело 70-летнего хозяина жилища.

В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В ночь на 24 февраля в селе Казенчик Наровчатского района загорелся частный одноэтажный дом. В результате пожара двое человек погибли - 44-летняя женщина и 37-летний мужчина, еще двое пострадали - 42-летняя женщина и 64-летний мужчина.

В строении находилась компания из семи человек. Когда вспыхнул пожар, пятеро смогли выйти и начали тушить пламя своими силами. Найти двоих оставшихся они не сумели из-за сильного задымления и быстрого распространения огня. Вероятная причина трагедии - нарушение правил безопасности при использовании печного оборудования.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|27.02.2020 12:55|

пенсионный фонд радуется

Гость|27.02.2020 13:09|

ЖАЛЬ... ЧЕЛОВЕК ПОГИБ

Гость|27.02.2020 13:10|

Что происходит в Наровчатском районе-гибнет на глазах и никому дела начнёт.

Гость|27.02.2020 13:12|

РИТУАЛ процветает!

Гость|27.02.2020 13:20|

Просили не ставить басурм...ий памятник перед ПОКРОВСКИМ СОБОРОМ...НА ВЕРХУ ВИДИТ...

Имя: Гость
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