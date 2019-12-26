В четверг, 26 декабря, на Бийской улице в Пензе случилось ДТП - столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным, авария произошла в 8:43. На дороге не смогли разъехаться Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины и Ford Focus, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в салоне Ford Focus. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
33 - летний мужчина и 32- летняя автолюбительница..а может наоборот..автолюбитель и женщина-профессионал ... что за несправедливое деление по гендерному типу