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Происшествия | В ДТП на окраине Пензы пострадал 4-летний ребенок

26.12.2019|16:08
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В четверг, 26 декабря, на Бийской улице в Пензе случилось ДТП - столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла в 8:43. На дороге не смогли разъехаться Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины и Ford Focus, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в салоне Ford Focus. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Источник — видео предоставлено отделением пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|26.12.2019 16:26|

33 - летний мужчина и 32- летняя автолюбительница..а может наоборот..автолюбитель и женщина-профессионал ... что за несправедливое деление по гендерному типу

Имя: Гость
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