26.12.2019 | 16:08

В четверг, 26 декабря, на Бийской улице в Пензе случилось ДТП - столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла в 8:43. На дороге не смогли разъехаться Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины и Ford Focus, за рулем которого находилась 32-летняя автолюбительница.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии пострадал четырехлетний мальчик, находившийся в салоне Ford Focus. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.