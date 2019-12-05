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Происшествия | Пензенский депутат рассказал о рухнувшем вместе с женщиной балконе

05.12.2019|16:15
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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 5 декабря, речь зашла о капитальном ремонте старых домов.

«Если не заняться ими в ближайшее время, то мы опять получим Ударную, 35, и Кулибина, 10», - предупредил один из народных избранников.

А депутат Алексей Иванов рассказал, что в ближайшие дни у него пройдет встреча с жителями улицы Осоавиахимовской в микрорайоне Терновка.

«В ноябре в этом месте упал балкон вместе с женщиной. Жители обратились - у них накипело до того, что скоро, наверное, демонстрации будут», - сообщил Иванов.

Как позже уточнил депутат, балкон рухнул на Мебельной улице, а жители Осоавиахимовской опасаются, что то же самое произойдет и у них. «Женщина осталась жива, а обломки до сих пор лежат», - сообщил он.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», ЧП произошло в ноябре в двухэтажном доме № 53 на Мебельной улице. Здание было признано аварийным в 2017 году и планируется к расселению в 2025-м.

Хозяйка квартиры знала, что балкон опасен, но рискнула повесить на нем выстиранные вещи. Балкон упал, женщина получила ушибы, однако не заявляла о произошедшем в правоохранительные органы. О случившемся стало широко известно лишь со слов депутата.

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Гость|05.12.2019 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Здание было признано аварийным в 2017 году и планируется к расселению в 2025-м.
Минимум на ВОСЕМЬ лет толкает власть жителей в риск гибели или увечья.

Имя: Гость
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