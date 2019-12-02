02.12.2019 | 15:42

В субботу, 30 ноября, на трассе в Колышлейском районе опрокинулся автомобиль «Газель», в котором находилось шесть пассажирок.

По предварительным данным, авария произошла в 19:40 на 25-м километре дороги Тамбов - Пенза. Микроавтобусом управлял 61-летний водитель.

«Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В ДТП получили травмы все находившиеся в машине женщины: 51 года, 53, 46, 59, 46 и 26 лет. Медики оказали им помощь, после чего отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.