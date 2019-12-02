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Происшествия | В Колышлейском районе перевернулась «Газель» с шестью женщинами

02.12.2019|15:42
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В субботу, 30 ноября, на трассе в Колышлейском районе опрокинулся автомобиль «Газель», в котором находилось шесть пассажирок.

По предварительным данным, авария произошла в 19:40 на 25-м километре дороги Тамбов - Пенза. Микроавтобусом управлял 61-летний водитель.

«Мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В ДТП получили травмы все находившиеся в машине женщины: 51 года, 53, 46, 59, 46 и 26 лет. Медики оказали им помощь, после чего отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — видео Ali Asyaev, vk.com/sova_penza
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Гость|02.12.2019 16:10|

ледяной дождь начинался, вовремя не сообразил мужик.

Гость|02.12.2019 16:12|

в субботу в восемь я сам чуть не опрокинулся, пока мусор донес до мусорки - каток настоящий!

Имя: Гость
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