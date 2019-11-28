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Происшествия | В бывшем «Кузнецктекстильмаше» загорелся поролон

28.11.2019|12:09
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В четверг, 28 ноября, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:30.

На территории бывшего завода «Кузнецктекстильмаш» в подвале малярного цеха загорелся поролон на площади 60 квадратных метров.

«Эвакуированных и пострадавших нет. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 19 человек, 7 единиц техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«Дым до сих пор валит», - констатировал один из подписчиков группы «Подслушано в Кузнецке» в 11:50.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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