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Происшествия | Устанавливаются обстоятельства падения мужчины в ТЦ в Заречном

27.11.2019|18:12
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После падения 45-летнего мужчины в шахту лифта следователи начали проверку. В торговом центре еще до его открытия произошло ЧП, в результате которого пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу имени Захарьина.

«Охранник торгового центра, расположенного по улице Ленина в городе Заречном, находясь на втором этаже, пытался самостоятельно опустить кабину лифта с верхнего этажа, в результате чего упал в шахту лифта», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сорвался работник примерно с высоты третьего этажа. Этим лифтом посетители центра не пользовались, он грузовой.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - пояснила Татьяна Махницкая.

По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

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