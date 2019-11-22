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Происшествия | Утром в Терновке столкнулись автобус и Renault Duster

22.11.2019|08:13
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Пензе утром в пятницу, 22 ноября.

Фотографию с места ДТП очевидец выложил в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте». По его словам, она сделана у ТЦ «Слава» в Терновке в 7:43.

«Авария на остановке. Пробка», - констатировал очевидец.

На опубликованном снимке запечатлен автомобиль Renault Duster, врезавшийся в автобус. По какому маршрутку он следовал, не сообщается. Видно, что транспортные средства получили незначительные механические повреждения

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:10, на указанном участке наблюдается небольшое затруднение в движении транспорта. Сложная ситуация – и на отрезке улицы Терновского от Сухумской до Ростовской.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|22.11.2019 08:31|

Рено с дустом

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