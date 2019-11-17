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Происшествия | В Неверкинском районе хозяина загоревшегося дома спасли из пожара

17.11.2019|12:57
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В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Неверкинском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:45.

На улице Николаева в селе Илюшкино загорелось потолочное перекрытие в кирпичном доме общей площадью 60 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти мужчину - хозяина строения. Год его рождения, а также все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

«Для ликвидации пожара привлекалось три единицы спецтехники и девять человек личного состава», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|17.11.2019 13:05|

ура

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