17.11.2019 | 12:57

В ночь на воскресенье, 17 ноября, в Неверкинском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:45.

На улице Николаева в селе Илюшкино загорелось потолочное перекрытие в кирпичном доме общей площадью 60 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти мужчину - хозяина строения. Год его рождения, а также все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

«Для ликвидации пожара привлекалось три единицы спецтехники и девять человек личного состава», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.