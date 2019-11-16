Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 ноя 2019|11:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Происшествия | В Кузнецке росгвардейцы пустились в погоню за пьяным водителем

16.11.2019|10:05
Печать

В Кузнецке сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого автолюбителя, лишенного водительских прав. Инцидент произошел в четверг, 14 ноября.

Правоохранители патрулировали улицу Пушкина и заметили на дороге «пятерку», вилявшую из стороны в сторону. Пьяный водитель не справлялся с управлением и постоянно съезжал на обочину, представляя опасность для других участников движения.

Росгвардейцы решили остановить автомобиль. Нарушитель, увидев их, попытался скрыться, однако это ему не удалось.

«Водителем оказался 28-летний мужчина. У автолюбителя присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения. От него разило спиртным, а на вопросы стража порядка отвечал невнятно», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Выяснилось, что год назад нарушителя лишили водительских прав за пьяную езду.

«В ходе происшествия никто не пострадал. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии вызвали экипаж ДПС», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
0
0
0
0
 
Гость|16.11.2019 10:24|

Кастрировать.. Это го алкаша.. Такой молодой уже алкаш.. 1

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!