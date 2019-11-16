16.11.2019 | 10:05

В Кузнецке сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого автолюбителя, лишенного водительских прав. Инцидент произошел в четверг, 14 ноября.

Правоохранители патрулировали улицу Пушкина и заметили на дороге «пятерку», вилявшую из стороны в сторону. Пьяный водитель не справлялся с управлением и постоянно съезжал на обочину, представляя опасность для других участников движения.

Росгвардейцы решили остановить автомобиль. Нарушитель, увидев их, попытался скрыться, однако это ему не удалось.

«Водителем оказался 28-летний мужчина. У автолюбителя присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения. От него разило спиртным, а на вопросы стража порядка отвечал невнятно», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Выяснилось, что год назад нарушителя лишили водительских прав за пьяную езду.

«В ходе происшествия никто не пострадал. Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии вызвали экипаж ДПС», - добавили в пресс-службе.