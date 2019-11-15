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Происшествия | В Пензе из котлована в проезде Чкалова достали мужчину

15.11.2019|11:33
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В четверг, 14 ноября, в Пензе спасатели достали из ямы в проезде Чкалова мужчину с разбитой головой.

Сообщение, что горожанин упал в котлован стройки и оказался заблокированным между фундаментными блоками, поступило в пожарно-спасательный центр от диспетчера службы 112 в 18:22.

Прибывшие на место ЧП специалисты при помощи альпинистского снаряжения вытащили пострадавшего и передали медикам.

Глубина ямы составлял около полутора метров, добавили в пожарно-спасательном центре.

Похожее ЧП произошло 15 августа на улице Московской в Пензе. В котлован, вырытый напротив дома № 86, упал мужчина. Спасатели спустились к пострадавшему, уложили его на спинальный щит и при помощи альпинистского снаряжения подняли на поверхность.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|15.11.2019 11:49|

Вы что,гнома спасали? альпинистским снаряжением из ямы 1,5 метра.

Гость|15.11.2019 12:04|

Гость писал(a):

Вы что,гнома спасали?
ГномЫ спасали.

Гость|15.11.2019 12:24|

Где и что можно строить в проезде Чкалова? Пустырей, вроде, нет. Что снесли?

Имя: Гость
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