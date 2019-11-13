Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 ноя 2019|08:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.80

Происшествия | В Заводском районе Пензы бензовоз запутался в проводах

13.11.2019|08:21
Печать

В ночь с 12 на 13 ноября в Пензе случилось ДТП с участием бензовоза. Фотографии с места ЧП опубликовали в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

«Движение перекрыто! Время 23:00. Водитель не заметил, как рвет троллейбусные провода!» - написал участник группы.

Инцидент произошел недалеко от Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства, на пересечении улиц Беляева и Циолковского. На фотографиях запечатлен бензовоз с логотипом компании «Лукойл», запутавшийся в проводах.

Еще на одном снимке – провода, перегородившие всю ширину проезжей части.

«Очевидцы, говорят, что сверкало, как на праздники», - поделился автор поста.

«Почему не создали условия для перевозки большегруза? Это во-первых. Во-вторых, почему такой груз идет по городу, разве нет других безопасных путей? В-третьих, чем думали поставщики и заказчики, осуществляя перевозку данного груза по городу?» - возмутилась одна из читательниц.

Факту ДТП проведут проверку.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|13.11.2019 08:30|

Бензовоз? Супер грамотно.

Гость|13.11.2019 08:36|

Провода провисли следить нужно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!