13.11.2019 | 08:21

В ночь с 12 на 13 ноября в Пензе случилось ДТП с участием бензовоза. Фотографии с места ЧП опубликовали в одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

«Движение перекрыто! Время 23:00. Водитель не заметил, как рвет троллейбусные провода!» - написал участник группы.

Инцидент произошел недалеко от Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства, на пересечении улиц Беляева и Циолковского. На фотографиях запечатлен бензовоз с логотипом компании «Лукойл», запутавшийся в проводах.

Еще на одном снимке – провода, перегородившие всю ширину проезжей части.

«Очевидцы, говорят, что сверкало, как на праздники», - поделился автор поста.

«Почему не создали условия для перевозки большегруза? Это во-первых. Во-вторых, почему такой груз идет по городу, разве нет других безопасных путей? В-третьих, чем думали поставщики и заказчики, осуществляя перевозку данного груза по городу?» - возмутилась одна из читательниц.

Факту ДТП проведут проверку.