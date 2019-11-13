13.11.2019 | 15:47

В среду, 13 ноября, на улице 8 Марта в Пензе, неподалеку от «Глобуса», случилось дорожно-транспортное происшествия, участниками которого стали автомобили ВАЗ и Volvo.

«На пешеходном переходе перед мостом ДТП», - написал очевидец последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте». На выложенных им снимках видно, что у иномарки смята передняя часть, а у отечественного авто - задняя.

«Дед в Volvo вышел из машины, сел потом в нее и умер. Очень обидно, потому что ехал пристегнутый, т. к. лобач целый и повреждения некритичные, подушки не сработали», - уточнил автор поста.

Комментаторы предположили, что у пожилого мужчины, который, скорее всего, практически не пострадал в аварии, после случившегося прихватило сердце. «Ужас... Соболезнования родным...», «Очень жаль деда и его родных», - написали пользователи.

Как рассказали ИА «ПензаИнфом» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ДТП произошло в 14:20. За рулем ВАЗа был 38-летний мужчина, Volvo управлял 75-летний. Причину смерти пожилого водителя установят судебно-медицинские эксперты.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в ГИБДД.