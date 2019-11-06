06.11.2019 | 11:06

Утром в среду, 6 ноября, на шоссе под Пензой погибла молодая лосиха. ДТП произошло рядом с селом Засечным Пензенского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, полуторагодовалую самку лося сбила «Лада-Калина», которой управляла женщина.

Животное скончалось на месте ДТП. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

Женщину осмотрела приехавшая бригада скорой помощи, от госпитализации она отказалась.

Фото с места происшествия разместил очевидец в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте». Дикое животное оказалось не просто вблизи от города (справа видны новостройки, слева - Терновское кладбище), а в чистом поле, которое расстилается по обе стороны от дороги. «Откуда здесь лось?», «Они и тут бегают?» - удивляются комментаторы.

Свидетель происшествия также сообщил, что лобовое стекло на «Калине» придется менять.