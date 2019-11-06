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Происшествия | Под Пензой автолюбительница на «Калине» насмерть задавила лосиху

06.11.2019|11:06
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Утром в среду, 6 ноября, на шоссе под Пензой погибла молодая лосиха. ДТП произошло рядом с селом Засечным Пензенского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, полуторагодовалую самку лося сбила «Лада-Калина», которой управляла женщина.

Животное скончалось на месте ДТП. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

Женщину осмотрела приехавшая бригада скорой помощи, от госпитализации она отказалась.

Фото с места происшествия разместил очевидец в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте». Дикое животное оказалось не просто вблизи от города (справа видны новостройки, слева - Терновское кладбище), а в чистом поле, которое расстилается по обе стороны от дороги. «Откуда здесь лось?», «Они и тут бегают?» - удивляются комментаторы.

Свидетель происшествия также сообщил, что лобовое стекло на «Калине» придется менять.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|06.11.2019 11:48|

Охотничий фонд развел лосей-пусть пасут

Дмитрий Н. Мотовилов|06.11.2019 11:53|

Олениха задавила лосиху...

Гость|06.11.2019 12:02|

Повезло, жива осталась.

Гость|06.11.2019 12:13|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов|06.11.2019 11:53|

Олениха задавила лосиху

Лосиху жалко.

Гость|06.11.2019 12:14|

Повезло

Гость|06.11.2019 12:25|

Пипец новость....погибла молодая лосиха....на человека срать....что как с девушкой это после...вот лосиха погибла

Имя: Гость
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