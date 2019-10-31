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Происшествия | В Терновке отсоединившееся колесо иномарки влетело в Hyundai

31.10.2019|17:17
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В четверг, 31 октября, на улице Терновского в Пензе случилось нетипичное дорожно-транспортное происшествие, попавшее на камеру видеорегистратора одного из горожан.

В 16:19 неподалеку от пересечения с Ростовской у иномарки, двигавшейся по правой полосе, отлетело колесо. Оно прокатилось по диагонали и ударило в задний бампер остановившегося в крайней левой полосе Hyundai, повредив его.

Сама иномарка заискрила и встала. Никто из людей в ДТП не пострадал.

В августе прошлого года в селе Грабово Бессоновского района аналогичная авария имела куда более серьезные последствия.

Тогда пенсионерка вместе с внуком-школьником шла по обочине улицы Ново-Западной. По роковой случайности в тот момент по дороге двигался большегруз. У него отсоединилось колесо и понеслось в сторону пешеходов.

«Говорят, что она оттолкнула ребенка и собой его загородила, то есть она своему внуку спасла жизнь», - рассказала жительница села Людмила Владимировна.

Женщина 1949 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Пять лет назад похожее ДТП произошло и в Пензе, на улице Тухачевского: колесом убило 7-летнюю школьницу.

Источник — видео www.instagram.com/foto58tfp
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Гость|31.10.2019 17:36|

На шиномонтажный забыли протянуть болты!

Гость|31.10.2019 17:48|

Гость писал(a):

На шиномонтажный забыли протянуть болты!
А водиле тем более похрен. Правило - после смены колес(а) через 100 км - проверь и протяни болты - неее, это не наш подход.

Гость|31.10.2019 17:48|

У друга так же отлетело .Пока он осматривал свое авто-колесо в наглую подобрали ,и увезли

Гость|31.10.2019 18:08|

Мне вот интересно, перед тем как "отсоединиться" (отлететь) - колесо ведь ни разу не вихлялось, водила ведь ничего чувствовать не мог? ))) Ррраз так, херак - и на скорости взяло и улЯтело? )))

Водило - Дебило. Без вариантов!

Имя: Гость
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