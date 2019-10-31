31.10.2019 | 17:17

В четверг, 31 октября, на улице Терновского в Пензе случилось нетипичное дорожно-транспортное происшествие, попавшее на камеру видеорегистратора одного из горожан.

В 16:19 неподалеку от пересечения с Ростовской у иномарки, двигавшейся по правой полосе, отлетело колесо. Оно прокатилось по диагонали и ударило в задний бампер остановившегося в крайней левой полосе Hyundai, повредив его.

Сама иномарка заискрила и встала. Никто из людей в ДТП не пострадал.

В августе прошлого года в селе Грабово Бессоновского района аналогичная авария имела куда более серьезные последствия.

Тогда пенсионерка вместе с внуком-школьником шла по обочине улицы Ново-Западной. По роковой случайности в тот момент по дороге двигался большегруз. У него отсоединилось колесо и понеслось в сторону пешеходов.

«Говорят, что она оттолкнула ребенка и собой его загородила, то есть она своему внуку спасла жизнь», - рассказала жительница села Людмила Владимировна.

Женщина 1949 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Пять лет назад похожее ДТП произошло и в Пензе, на улице Тухачевского: колесом убило 7-летнюю школьницу.