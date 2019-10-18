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Происшествия | В Богословке спасатели вытащили водителя из ВАЗа после ДТП

18.10.2019|13:40
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В четверг, 17 октября, в селе Богословка Пензенского района случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 17:43 напротив дома № 6 на улице Солнечной столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего мужчины и МАЗ, за рулем которого был 54-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Помимо медиков и сотрудников ГИБДД, на место выезжали спасатели.

«С помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из легкового автомобиля, транспортировали до кареты скорой помощи, огородили место ДТП до приезда сотрудников полиции», - рассказали в ГУ «ППСЦ», предоставив фото.

Источник — видео Егора Егорова, vk.com/penza_avto
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Гость|18.10.2019 14:55|

Зачем вынули то? Он же зачем то туда залез.

Гость|18.10.2019 15:01|

Ты что снял то придурок?фаллос тебе в спину.

Имя: Гость
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