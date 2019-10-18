18.10.2019 | 13:40

В четверг, 17 октября, в селе Богословка Пензенского района случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 17:43 напротив дома № 6 на улице Солнечной столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего мужчины и МАЗ, за рулем которого был 54-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Помимо медиков и сотрудников ГИБДД, на место выезжали спасатели.

«С помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из легкового автомобиля, транспортировали до кареты скорой помощи, огородили место ДТП до приезда сотрудников полиции», - рассказали в ГУ «ППСЦ», предоставив фото.