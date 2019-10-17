17.10.2019 | 08:54

Житель Пензы пожаловался на запах гари, который чувствовался в южных районах города утром в четверг, 17 октября.

«Сколько нас будут травить? На данный момент на ул. Кижеватова запах гари ужасный, невозможно открыть окно. И это происходит регулярно. Неужели никто не чувствует?» - написал участник одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту он прикрепил несколько фотографий, на которых виден дым в стороне Терновки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что утром в этом районе произошло возгорание.

«В 5:04 на ул. Суматовка горел строительный мусор на площади 10 кв. м. Для ликвидации возгорания привлекалось 1 ед. спецтехники и 4 человека личного состава», - уточнили в ведомстве.