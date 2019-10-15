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Происшествия | Пропавшего 25-летнего пензенца нашли в лесу

15.10.2019|15:43
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Пензенские полицейские обнаружили тело 25-летнего молодого человека, который с 11 сентября числился без вести пропавшим.

Он проживал в областном центре либо селе Засечном. К его поискам подключались волонтеры, но найти горожанина долгое время не удавалось.

12 октября в лесополосе в районе Барковки заметили труп человека. Через два дня личность погибшего удалось установить.

«Им оказался тот самый молодой человек, местонахождение которого было неизвестно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|15.10.2019 15:59|

ну,чо,бывает...берегите себя и своих близких:)

Гость|15.10.2019 16:28|

Что случилось? Почему он ушёл из дома?

Имя: Гость
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