15.10.2019 | 15:43

Пензенские полицейские обнаружили тело 25-летнего молодого человека, который с 11 сентября числился без вести пропавшим.

Он проживал в областном центре либо селе Засечном. К его поискам подключались волонтеры, но найти горожанина долгое время не удавалось.

12 октября в лесополосе в районе Барковки заметили труп человека. Через два дня личность погибшего удалось установить.

«Им оказался тот самый молодой человек, местонахождение которого было неизвестно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.