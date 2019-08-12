12.08.2019 | 11:10

«На пьяной дороге жесткое ДТП. Реанимация, ДПС уже на месте» - такое сообщение появилось в понедельник, 12 августа, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Один из комментаторов уточнил: так называемая пьяная дорога (улица Строителей) соединяет улицы Гагарина и Ульяновскую в Пензе.

«Ничего там жесткого. Водиле «шевика» голову забинтовали, и все», - добавил другой очевидец.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали инцидент.

По предварительным данным, в 9:25 у дома № 11д на улице Гагарина произошло столкновение грузового автомобиля Scania под управлением 44-летнего шофера и «Нивы-Шевроле», за рулем которой находился 59-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель «Нивы» получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По факту автоаварии проводится проверка», - добавили в ведомстве.