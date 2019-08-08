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Происшествия | Сбитого в Заречном лося оценили в 80 000 рублей

08.08.2019|18:17
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В Заречном под колеса автомобиля попал лось. За рулем «Лады» 14-й модели находился 21-летний молодой человек. Все случилось на пересечении улиц Мира и Комсомольской около 21:00. Огромное животное не выдержало удара.

«В данный момент проводится проверка. Могу сказать, что водитель был трезвый, с документами все в порядке, машина технически исправна. От госпитализации молодой человек отказался», - сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области Максим Ботяновский.

Что касается погибшего животного, то специалисты определили: ему было не менее трех лет. Таким образом, ущерб, нанесенный лесному хозяйству региона, составил 80 000 рублей, уточнили в областном минлесхозе.

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