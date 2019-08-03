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Происшествия | Жителя села Павловка накрыло деревом рядом с предупреждающей табличкой

03.08.2019|16:21
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Когда звук бензопилы в никольском лесу стих, послышались предсмертные стоны 64-летнего мужчины. Его накрыло поваленной 20-метровой липой.

«Потерпевший, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что погибший житель села Павловка приехал в лес, чтобы собрать ненужные ветви и прочие древесные остатки. Там в это время пилили насаждения.

«По данным следствия, днем 31 июля житель Никольска 1975 года рождения, выполнявший в частном порядке работы по заготовке древесины в лесном массиве недалеко от села Усть-Инза Никольского района, осуществлял валку деревьев. Вследствие допущенной небрежности им не было предпринято достаточных мер для безопасного проведения работ», - пояснила Татьяна Махницкая.

Кстати, в месте, где пилили деревья, были вывешены предупреждающие таблички «Осторожно, валка леса».

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