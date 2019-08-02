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Происшествия | Пензенцев насторожили спецмашины на улице Антонова

02.08.2019|14:23
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В пятницу, 2 августа, пензенцев насторожило большое количество спецтранспорта у дома № 9 на улице Антонова. Своим беспокойством люди делились в соцсети.

«Анонимно. Стоит одна пожарная машина и две машины полиции», - написал один из пользователей.

«Там еще машина седан полиции была. Они потом уехали с пожаркой, а полиция и в камуфляже кто-то шерстил. Но в чем дело, так и непонятно было. Пожара не видела», - добавила горожанка, оказавшаяся поблизости.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области пояснили, что около 13:00 поступил сигнал об обнаружении в магазине на Антонова двух бесхозных сумок.

Прибывшие на место спецслужбы оцепили территорию, взрывотехники исследовали объекты и пришли к выводу, что опасности они не представляют.

Источник — фото vk.com/penza_live
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