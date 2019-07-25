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Происшествия | Стали известны подробности обнаружения снаряда в Сердобске

25.07.2019|16:35
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В группе Serdobsknews во «ВКонтакте» появились подробности обнаружения в Сердобске предмета, похожего на снаряд. Происшествие случилось в четверг, 25 июля.

«Во время земляных работ на территории собора Михаила Архангела экскаваторщик прошелся сверху, выравнивая поверхность. Наблюдавший за работой отец Дмитрий заметил какую-то трубу, подошли ближе - оказалось, что это снаряд», - сообщил автор поста.

О находке немедленно доложили в правоохранительные органы, и на место прибыли представители разных служб - полиции, МЧС, Росгвардии, скорой помощи.

«Сразу включились все службы. Опасное место оцеплено по периметру. Настоящие сердобские мужчины все делают правильно», - завершил автор свой пост.

По информации ИА «ПензаИнформ», сердобская находка является артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, не представляющим опасности. Саперы обследуют всю территорию бывшей военной части.

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Гость|25.07.2019 18:15|

Во время войны там был склад.

Гость|25.07.2019 18:16|

С днём Рождения, тракториста!

Имя: Гость
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