В группе Serdobsknews во «ВКонтакте» появились подробности обнаружения в Сердобске предмета, похожего на снаряд. Происшествие случилось в четверг, 25 июля.
«Во время земляных работ на территории собора Михаила Архангела экскаваторщик прошелся сверху, выравнивая поверхность. Наблюдавший за работой отец Дмитрий заметил какую-то трубу, подошли ближе - оказалось, что это снаряд», - сообщил автор поста.
О находке немедленно доложили в правоохранительные органы, и на место прибыли представители разных служб - полиции, МЧС, Росгвардии, скорой помощи.
«Сразу включились все службы. Опасное место оцеплено по периметру. Настоящие сердобские мужчины все делают правильно», - завершил автор свой пост.
По информации ИА «ПензаИнформ», сердобская находка является артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, не представляющим опасности. Саперы обследуют всю территорию бывшей военной части.
Во время войны там был склад.