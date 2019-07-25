25.07.2019 | 16:35

В группе Serdobsknews во «ВКонтакте» появились подробности обнаружения в Сердобске предмета, похожего на снаряд. Происшествие случилось в четверг, 25 июля.

«Во время земляных работ на территории собора Михаила Архангела экскаваторщик прошелся сверху, выравнивая поверхность. Наблюдавший за работой отец Дмитрий заметил какую-то трубу, подошли ближе - оказалось, что это снаряд», - сообщил автор поста.

О находке немедленно доложили в правоохранительные органы, и на место прибыли представители разных служб - полиции, МЧС, Росгвардии, скорой помощи.

«Сразу включились все службы. Опасное место оцеплено по периметру. Настоящие сердобские мужчины все делают правильно», - завершил автор свой пост.

По информации ИА «ПензаИнформ», сердобская находка является артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, не представляющим опасности. Саперы обследуют всю территорию бывшей военной части.