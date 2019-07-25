25.07.2019 | 13:22

В четверг, 25 июля, в сердобской группе во «ВКонтакте» появилось фото предмета, похожего на артиллерийский снаряд. «За нашим собором нашли», - прокомментировал автор, по-видимому, имея в виду собор Архангела Михаила, главный храм города.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области подтвердили факт находки.

«По всей вероятности, подозрительный предмет обнаружили местные жители. На данный момент на место выехали сотрудники правоохранительных органов», - сообщили в ведомстве.

20 апреля этого года житель одного из сел Пензенской области обнаружил боеприпасы к противотанковой пушке. Саперы уничтожили их накладными зарядами.

В сентябре 2018 года на Чемодановском кладбище экскаваторщик нашел в земле ржавую металлическую болванку, напоминающую маленькую бомбу. Взрывотехники установили, что это осколочная мина советского производства периода Великой Отечественной войны.

В мае 2018 года житель села Саловка Пензенского района обнаружил 85-миллиметровый осколочный снаряд с частично разрушенным головным взрывателем.