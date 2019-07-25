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Происшествия | В Сердобске около храма нашли артиллерийский снаряд

25.07.2019|13:22
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В четверг, 25 июля, в сердобской группе во «ВКонтакте» появилось фото предмета, похожего на артиллерийский снаряд. «За нашим собором нашли», - прокомментировал автор, по-видимому, имея в виду собор Архангела Михаила, главный храм города.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области подтвердили факт находки.

«По всей вероятности, подозрительный предмет обнаружили местные жители. На данный момент на место выехали сотрудники правоохранительных органов», - сообщили в ведомстве.

20 апреля этого года житель одного из сел Пензенской области обнаружил боеприпасы к противотанковой пушке. Саперы уничтожили их накладными зарядами.

В сентябре 2018 года на Чемодановском кладбище экскаваторщик нашел в земле ржавую металлическую болванку, напоминающую маленькую бомбу. Взрывотехники установили, что это осколочная мина советского производства периода Великой Отечественной войны.

В мае 2018 года житель села Саловка Пензенского района обнаружил 85-миллиметровый осколочный снаряд с частично разрушенным головным взрывателем.

Источник — фото vk.com/public133121058
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Гость|25.07.2019 13:39|

И откуда? Всё по воле божьей конечно?

Гость|25.07.2019 13:57|

Там склады боеприпасов в советское время были, вот кто то прикапал

Гость|25.07.2019 14:00|

эт большевики хотели храмик взорвать, да боженька помешал.

Гость|25.07.2019 14:35|

А может наоборот - Б_г послал?

Гость|25.07.2019 14:43|

penzainform.ru писал(a):

В мае 2018 года житель села Саловка Пензенского района обнаружил 85-миллиметровый осколочный снаряд с частично разрушенным головным взрывателем.
От 85-мм зенитной пушки образца 1939 года 52-К ( КС-12) нашли.

Гость|25.07.2019 14:45|

Ух сколько новых мощей он мог дать!

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Гость|25.07.2019 14:50|

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