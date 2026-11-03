В Маньчжурии пожар уничтожил баню и кровлю дома

В ночь на вторник, 3 ноября, в Пензе в Маньчжурии случился серьезный пожар.

Спасатели получили вызов в 0:09. Загорелись баня площадью 50 кв. м, а также частный дом (100 кв. м) по адресу улица Дегтярная/1-й проезд Демьяна Бедного.

Для ликвидации пламени привлекли 32 человека и 8 единиц техники.

Пожар полностью уничтожил баню. У дома сгорела и обрушилась кровля. Кроме того, огонь повредил окна и фронтон на площади 10 кв. м у соседнего частного дома.

В ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

21 октября в Маньчжурии случился смертельный пожар. Загорелся деревянный двухквартирный дом в 3-м проезде Демьяна Бедного. Погиб мужчина 1965 года рождения.