В Пензе за несколько часов сбили 2 пешеходов, в том числе ребенка

В понедельник, 2 ноября, в Октябрьском районе Пензы случилось 2 ДТП с участием пешеходов. О них рассказали в ГАИ со ссылкой на предварительные данные.

Первая авария произошла в 9:30 на улице Аустрина. 44-летний водитель автомобиля JAC сбил 59-летнюю женщину.

Второе ДТП случилось в 11:40 на улице Ленина. 68-летний мужчина на машине марки Honda сбил 12-летнего мальчика.

Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

По фактам аварий сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в областной Госавтоинспекции.