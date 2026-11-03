В Мичуринском при пожаре в доме пострадал пенсионер

Происшествия

В Мичуринском при пожаре в доме пострадал пенсионер
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В понедельник, 2 ноября, в поселке Мичуринском Пензенского района случился пожар, при котором пострадал человек. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 10:16.

На улице Набережной выгорела комната площадью 20 квадратных метров в одноэтажном доме.

«Пострадал мужчина 1959 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение пламени выезжали 12 сотрудников ведомства, привлекалось 2 спецмашины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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