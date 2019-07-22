22.07.2019 | 18:35

Трагедией обернулся летний отдых на природе для 23-летней жительницы Кузнецка. Воскресный день стал последним для молодой мамы. С 3-летней дочерью и мужчиной она отдыхала на пруду в селе Сосновка. Проигнорировав предупредительные знаки о том, что купание в этом месте запрещено, женщина вместе с девочкой отправилась плавать на надувном матрасе.

«Через некоторое время в процессе купания одна из отдыхающих увидела, что ребенок находится в воде один, без присмотра взрослых. Она подплыла к девочке и помогла ей добраться до берега. Поскольку матери ребенка нигде не было, об этом было сообщено в правоохранительные органы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По словам очевидцев, ветром матрас утащило почти на противоположный берег водоема. Малышку спасли фактически чудом. Не окажись вовремя рядом случайного человека, девочка неминуемо бы погибла. Ее маму отдыхающие так и не нашли - вызвали сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра, которые позже подняли тело.

«На территории данной турбазы пляжа, подготовленного для осуществления плавания, не было оборудовано. Отсутствовали спасатели, отсутствовали элементарные вещи для оказания помощи пострадавшим на воде», - пояснил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Как получилось, что женщина погибла на глазах у малолетней дочери, будут выяснять в ходе следствия. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на ее теле не обнаружено, а самого момента трагедии никто из взрослых не видел. Девочка была доставлена в больницу. Этот смертельный случай на водоеме стал уже двенадцатым с начала года.