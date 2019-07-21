21.07.2019 | 11:28

В субботу, 20 июля, в Пензенском зоопарке умер шетлендский пони. Об этом 21-го числа сообщил директор учреждения Андрей Воскресенский на своей странице в Facebook. По его мнению, в смерти животного виновны посетители, кормившие его вопреки запретам.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привел к ужасным последствиям. Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок.

Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев»… Но медицина не всесильна…» - рассказал директор зоопарка.

По словам Андрея Воскресенского, работники учреждения уже устали напоминать посетителям о вреде кормления животных.

«Они же сами едят», «Я только травкой, что такого, не делайте мне замечания, я сам все знаю!», «Они голодные, поэтому и едят!», «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шел в зоопарк!» - и тысячи подобных фраз ежедневно в ответ на уже слезные просьбы наших администраторов, да и всех сотрудников зоопарка. НЕ КОРМИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖИВОТНЫХ… ЕСЛИ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ ИХ ЖИВЫМИ!!!! ПРОЩАЙ, МАЛЫШ», - написал Андрей Воскресенский.