Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|21 июл 2019|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  71.40  |  $  63.64
 

Происшествия | Пензенцы насмерть закормили жеребенка шетлендской пони в зоопарке

21.07.2019|11:28
Печать

В субботу, 20 июля, в Пензенском зоопарке умер шетлендский пони. Об этом 21-го числа сообщил директор учреждения Андрей Воскресенский на своей странице в Facebook. По его мнению, в смерти животного виновны посетители, кормившие его вопреки запретам.

«Принципиальный игнор предупреждающих табличек, которыми усыпан зоопарк, привел к ужасным последствиям. Чудесный жеребенок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок.

Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка. После обильного угощения вчера наши врачи весь вечер пытались помочь жертве «добрых кормильцев»… Но медицина не всесильна…» - рассказал директор зоопарка.

По словам Андрея Воскресенского, работники учреждения уже устали напоминать посетителям о вреде кормления животных.

«Они же сами едят», «Я только травкой, что такого, не делайте мне замечания, я сам все знаю!», «Они голодные, поэтому и едят!», «Я ж мать, я должна исполнить желание своего дитятки покормить животное в зоопарке, он же ради этого и шел в зоопарк!» - и тысячи подобных фраз ежедневно в ответ на уже слезные просьбы наших администраторов, да и всех сотрудников зоопарка. НЕ КОРМИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖИВОТНЫХ… ЕСЛИ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ ИХ ЖИВЫМИ!!!! ПРОЩАЙ, МАЛЫШ», - написал Андрей Воскресенский.

Источник — фото www.facebook.com/zoo.penza
0
0
0
0
 
Гость|21.07.2019 11:43|

Владельцы зоопарка не приняли достаточных мер, чтобы это предотвратить и свалили всё на поситителей.

Гость|21.07.2019 11:43|

Это не мы, не пензенцы. Это из Саранска

Гость|21.07.2019 11:45|

СПАСИТЕ И ОГРАДИТЕ ЖИВОТНЫХ ОТ ЯЖМАТЕРЕЙ!!!

Гость|21.07.2019 11:46|

А что вы ждали от первых по ожирению, у них хобби жевать и пивком запивать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!