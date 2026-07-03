История Пензы: «Зады Инвалидной» пользовались дурной славой

История

История Пензы: «Зады Инвалидной» пользовались дурной славой
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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Несколько столетий назад в районе современных улиц Свердлова, Тухачевского и Терновского находилась Инвалидная слобода, а ее окраина, проходившая по нынешней Мебельной, называлась Зады Инвалидной.

После Северной войны, которую Петр I вел почти 20 лет, страна получила колоссальное количество калек и не годных к строевой службе солдат. Обычно их расселяли по монастырям, но в 1720 году государь приказал в каждом губернском городе основать Инвалидную слободу, бесплатно выделив землю.

В Пензе для ветеранов нашли участок на тогдашней окраине города. С течением времени квартал сильно расширился, к слободе присоединили еще несколько участков. Они-то и получили название Зады Инвалидной.

Невзрачный район пользовался дурной славой. Столичный журнал «Маяк современного просвещения» писал о нем: «Селение расположено в кривых направлениях; всякий строит свой дом без правил по произволу, и нет ни площади, ни деревьев, ни тени».

Городская управа не особо следила за благоустройством слободы. Осенью тут царила непроходимая грязь, летом - пыль и мусор, который гнил под палящим солнцем и издавал жуткое зловоние. Неблагозвучного названия стеснялись и местные жители, позже этот квартал стали именовать Выселки набережной реки Мойки.

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