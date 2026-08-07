История Пензы: Заплутавших горожан могли подстрелить караульные на улице Рузаевской

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Село Рузаевка появилось в России в 1631 году. Его основателем стал мордовский мурза Урузай Тонкачев. Со временем деревня превратилась в большой населенный пункт, а в 1904 году в честь него была названа улица в Пензе, неподалеку от автовокзала. Примечательно, что сама Рузаевка стала городом гораздо позже – в 1937 году.

В конце 80-х годов XIX столетия этот участок земли на окраине бывшей Конной слободы выкупило отделение Московско-Казанской железной дороги. Через территорию планировалось провести дополнительную ветку стальных магистралей.

Возводить жилые дома по обеим сторонам категорически запрещалось, однако встал вопрос, где же жить строителям. В итоге для рабочих неподалеку от железной дороги соорудили несколько временных бараков. Затем тут же возвели и складские помещения для хранения строительных материалов.

Железную дорогу торжественно запустили в эксплуатацию весной 1895 года. Но снести временные бараки железнодорожники то ли забыли, то ли решили, что это сделает местная власть.

Тем временем в 1904 году Пензенская гордума постановила включить несколько пригородных улочек в состав губернского центра. Так жители бараков получили пензенскую прописку, а сама улица стала называться Рузаевской - по наименованию станции, к которой вела новая железная дорога.

Бараки передали на баланс городу, и Конная слобода таким образом расширилась на север.

Долгое время на некоторых участках этой улицы было опасно появляться. Она проходила рядом со строго охраняемыми объектами - губернской тюрьмой и казармами Оровайского батальона. Заплутавших путников могли и подстрелить караульные.