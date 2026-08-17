История Пензы: Жители улицы Восточной зарабатывали на весенних половодьях

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наш город неофициально разделен на географические зоны - существуют Западная, Северная и Южная поляны. Отчего-то нет только Восточной. Зато на левом берегу Суры, возле старого железнодорожного моста, находится улица Восточная.

Когда точно она возникла, краеведы затрудняются ответить. Впрочем, существует несколько предположений. Поскольку улица Восточная располагается практически вплотную к набережной реки Пензы, то, скорее всего, квартал образовался как ее продолжение.

Этот район изначально имел индустриальную специализацию. Здесь размещались складские помещения, где коммерсанты со Щепной площади хранили свой товар. А помимо всего прочего, на улице Восточной действовало несколько деревообрабатывающих предприятий.

Жилые дома в этой округе начали возводить только с конца XIX века. Местные обитатели в основном занимались торговлей и рыбной ловлей. Некоторые горожане называли этот квартал не иначе как рыбным хутором.

Имелся у местных и другой источник дохода. Во время весенних половодий они перевозили людей на лодках на правый берег Суры. Проезд стоил всего 2 копейки, зато это была постоянная прибыль в течение сезона.

Свои «достопримечательности» улица Восточная приобрела только в советские времена. В 60-е годы прошлого века неподалеку был построен мотодром «Сура», а чуть позже и отделение общества ДОСААФ.