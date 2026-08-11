История Пензы: Появление названия улицы Огородной может быть городской легендой

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Возле реки Суры, неподалеку от микрорайона Стрела, расположилась тихая улочка под названием Огородная. О происхождении названия и его отношения к огородам, где выращиваются овощи, до сих пор идут споры. Одна из версий гласит, что квартал связан с военной историей нашего края.

В 60-х годах XVII века в этом районе мог находиться Черкасский острог, в котором служили казаки-украинцы, перешедшие на сторону русских царей. Они обороняли от кочевников северную часть города. Правда, современные историки ставят эту версию под сомнение, называя одной из городских легенд.

По военным правилам обустройства крепостей форт должны были окружать глубокий ров, неприступный вал и крепкие стены. Считается, что оборонительная линия могла проходить как раз по современной улице Огородной. И само название квартала возникло от слова «огородить», то есть обнести периметр острога сетью мощных укреплений.

В конце XVIII века, когда в городе ликвидировали остатки военного прошлого, здесь образовалась свободная территория. Ее было решено отдать под жилую застройку. Слово «огородить» плавно превратилось в топоним и дало название новой улице.

Сейчас большинство пензенцев полагает, что название Огородная связано исключительно с выращиванием овощей. Но, может быть, оно все-таки пошло от казаков-украинцев и их оборонительной крепости

Есть и еще один факт, говорящий в пользу версии с Черкасским острогом. Это обрывистый спуск в конце улицы. Раньше берега также старались делать неприступными. А может быть, это долгие годы природного воздействия на рельеф.