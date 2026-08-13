История Пензы: Как работала главная почтовая станция XVIII века

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Почтовые ворота города в XVIII веке находились на окраине Пензы, рядом с будущей улицей Каракозова. Отсюда начинался длинный и весьма опасный тракт на Москву. В память о почтовой заставе в 1981 году тут был сооружен необычный монумент, состоящий из пирамидального каменного обелиска, сторожевой будки и шлагбаума.

Когда-то приблизительно на этом месте располагалась настоящая почтовая станция с постоялым двором и конюшней. Сюда собиралась вся корреспонденция города, и уже затем гонцы развозили ее по разным регионам страны.

В правилах почты того времени указывалось, что такие заставы должны были размещаться через каждые 40-50 верст (1 верста примерно 1,066 км. - Прим. ред.), но порой ямщик мог проскакать и вдвое больше, не встретив ни одной живой души.

Подобные станции являлись и своеобразной зоной отдыха. Путник мог перевести дух от дальней дороги, а кучер - поменять лошадей. Государственную корреспонденцию возили в специальных каретах и только на запряженной тройке. Срочные сообщения требовалось доставлять без остановок, то есть при достижении очередной станции гонец пересаживался в новый экипаж и двигался дальше. Ямщики, как правило, работали в паре - пока один спал, другой управлял тройкой.

Между прочим, по задумке пензенских властей в XIX веке здесь должна была заканчиваться улица Московская, которая тоже возникла как дорога в Москву. Однако строители станции Пенза-I отрезали железной дорогой эту часть города от центра.