История Пензы: бунт в Англии и патроны - секреты улицы Насосной

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В позапрошлом столетии складывалось так, что Пенза больше расширялась на север. С конца XIX века стремительно застраивалась окраина Конной слободы, а современная улица Насосная рядом с Сурой - не что иное, как бывший Воронцовский порядок.

Квартал начал складываться на свободной земле рядом со станцией Пенза-IV. Если верить архивным документам, то первый дом здесь был построен в 1883 году. Улица являлась клоном своих ближайших соседей, Огородной и Кузнецкой, - типичный частный сектор.

Но в первую очередь интересно ее название - Воронцовский порядок. Краеведы до сих пор не могут установить, чье же имя носила целая округа. Однако можно предположить, что, скорее всего, улица получила имя нашего земляка, князя Семена Воронцова, который при Павле I служил чрезвычайным послом в Англии и однажды с помощью русских кораблей помог британцам подавить мятеж на флоте.

Свое основное развитие квартал получил в годы Первой мировой войны. Через станцию Пенза-IV проходили десятки эшелонов с вооружением и боеприпасами. Смертоносный груз через наш город следовал на фронт. На погрузке работало почти все мужское население округи, и тут же незадолго до революции даже собирались построить завод для производства патронов.

В 20-х годах прошлого века на Воронцовском порядке была сооружена насосная станция Московско-Казанской железной дороги, и власти решили переименовать округу в честь главного промышленного флагмана. Так и появилась улица Насосная.