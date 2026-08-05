История Пензы: Железная дорога укоротила улицу Пролетарскую

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Пролетарская - одна из самых длинных в микрорайоне Стрела и, между прочим, одна из самых старых. Ее начали застраивать еще в середине XIX века, а вот в состав города включили гораздо позже.

Округа начали заселять еще при переносе Конной слободы на тогдашнюю окраину Пензы. Территория у потомков первопоселенцев особым спросом не пользовалась: поскольку рядом тогда текла речушка Кашаевка, часть земель была затоплена, кое-где имелись даже болотистые участки.

Однако город расширялся, и каждый клочок земли постепенно стал цениться на вес золота. Уже с 50-х годов XIX века квартал начал обрастать жилыми строениями, болота осушили, а Кашаевку замуровали в трубы. Правда, периодически она все-таки вырывалась наружу, но здесь больше были виноваты коммунальщики, чем природная стихия.

Вот что писала в 1911 году газета «Губернские ведомости»: «Часть реки замурована в трубы окружностью около метра. Трубы эти, вероятно, не выдержали силы напора воды, и местность, через которую они проложены, затоплена. Это обстоятельство лишает обывателей, не имеющих болотных сапог, возможности перейти через улицу, из-за чего приходится делать длинные обходы».

В эпоху Российской империи Пролетарская называлась Александровской - в честь губернатора, который руководил краем в середине XIX века. По генеральному плану застройки царских времен улица должна была доходить почти до современного ЗИФа, но чуть позже между Стрелой и Заводским районом проложили железную дорогу. Таким образом Александровская значительно сократилась.