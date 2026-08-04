История Пензы: Что отправил родным бунтарь с крейсера «Очаков» перед казнью

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то на улице Каракозова, которая называлась Острожный порядок, стоял дом № 16. В нем проживал Александр Гладков - один из лидеров восстания на крейсере «Очаков» и помощник лейтенанта Шмидта.

Осенью 1905 года первая русская революция была в самом разгаре, радикальные настроения пронизывали армию и, в большей степени, флот. Матросы крейсера «Очаков» требовали улучшения условий службы. Ярым предводителем моряков как раз и стал наш земляк Александр Гладков.

Однажды он заявил специально прибывшему прокурору претензию на грубое обращение командира и на некачественное питание, а также высказал требование разрешить команде участвовать в митингах на берегу. Договориться не удалось, и тогда матросы просто захватили корабль, выбросив всех офицеров за борт.

В итоге командование приказало береговой артиллерии расстрелять судно. Очевидец событий Александр Куприн вспоминал следующее: «Выделяются маленькие черные человеческие фигуры. Оттуда среди мрака и тишины ночи несется протяжный высокий крик и потом вдруг что-то ужасное - крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий пронзительный, сразу оборвавшийся крик».

Всех выживших зачинщиков бунта, в том числе и лейтенанта Шмидта, приговорили к расстрелу. Перед казнью Гладков отправил родителям в Пензу посылку, в которую вложил свою бескозырку, 12 рублей и несколько цветков бессмертника.