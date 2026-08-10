История Пензы: С карты города навсегда исчезла улица мэра-миллионера

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Город стремительно меняется, и с карт все чаще исчезают целые улицы, некогда считавшиеся многолюдными. Канула в Лету и улица Дальняя, ранее находившаяся недалеко от автовокзала. Она тянулась от современной улицы Пролетарской до реки Суры и была образована в 80-х годах XIX века.

Свободную землю охотно выкупали крестьяне-переселенцы, которые приезжали в Пензу из Мокшана, Кузнецка, из других уездов Пензенской губернии. В начале XX века кварталу присвоили имя городского головы Николая Тимофеевича Евстифеева.

Дореволюционный мэр являлся крупным предпринимателем. Свое состояние он сколотил на торговле зерном. Глава города имел огромный мельничный комплекс, оснащенный по последней инженерной мысли того времени. На нем перемалывалось до 200 тыс. пудов (с 1899 года один пуд был официально приравнен к 16,3804964 кг. - Прим. ред.) зерна в год, а суммарная прибыль доходила до 650 тыс. руб. - сегодня это более 700 млн в год.

Часть средств Евстифеев тратил на благотворительность. При его поддержке был открыт памятник Лермонтову, библиотека имени Михаила Юрьевича, а также народная читальня. В 1907 году многие пророчили мэру пост губернатора, но власть решила иначе. В результате выборов он стал членом Государственной думы III созыва.

В 1919 году улицу Евстифеевскую переименовали. Поскольку она находилась относительно далеко от центра города, то получила название Дальней. А чуть позже во время коренной перестройки Пензы ее и вовсе ликвидировали.