История Пензы: Защитная линия от кочевников стала улицей Саранской

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство пензенских улиц так или иначе связаны с историей первопоселенцев, а некоторые кварталы и вовсе возникли как оборонительные линии на пути кочевников. Улица Саранская когда-то являлась продолжением засечной черты.

В XVII веке здесь проходила граница Российского государства, далее тянулось обширное Дикое поле, которое кишело разбойниками и агрессивными кочевыми племенами. В целях обороны по его периметру сооружались защитные укрепления.

Часть блокпостов связывала между собой Саранская дорога. Она вела в сторону Саранско-Атемарской засечной черты, а по пути находились сторожки. Небольшие военные укрепления являлись настоящим спасением среди глухих дремучих мордовских лесов, где путника поджидало множество опасностей.

По этой же дороге шло сообщение между крепостью Пензой и Атемаром, это село в Лямбирском районе современной Республики Мордовии. С середины XVIII века старинная Саранская дорога стала терять свое оборонительное значение и, по сути, превратилась в обычную магистраль между двумя регионами.

С расширением Пензы власти решили отдать эту землю под застройку. Так с конца XIX века некогда ключевой узел защиты превратился в жилой район. Первыми поселенцами здесь стали крестьяне, а сама территория превратилась в огромный частный сектор.

Официальное название улице Саранской присвоили только в 1904 году. И это наименование до сих пор хранит в себе отпечаток военного прошлого Пензенского края.