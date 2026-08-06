История Пензы: О коррупционном скандале в Пензе писали британские газеты

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Большинство улиц в микрорайоне Стрела до революции именовались в честь видных политических деятелей губернии. Вот и улица Герцена когда-то была Араповской.

Квартал назвали в честь пензенского предводителя дворянства Александра Арапова - личности довольно неординарной. В 17 лет он поступил в военное училище, благодаря большим связям родителей довольно скоро получил звание генерал-майора и занял хлебную должность в Пензе.

В городе он быстро сдружился с губернатором Панчулидзевым. Пользуясь практически полной вседозволенностью, оба организовали такие коррупционные схемы, что о них потом с невероятным удивлением писали даже в английских газетах.

Будущий писатель Лесков, который в середине XIX века работал в Пензе в торговой компании «Скотт и Вилькенс», оставил об Арапове такие строки: «Люди его, надеясь на барскую защиту, творили что хотели».

Несмотря на такую вседозволенность, жизнь Арапова закончилась печально: при невыясненных обстоятельствах в 1872 году он погиб на охоте. По некоторым данным, в него случайно выстрелил один из товарищей.

В 1919 году улицу Араповскую переименовали в честь революционера Герцена, который, кстати говоря, и писал о коррупционных схемах Арапова и губернатора Панчулидзева.