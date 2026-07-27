История Пензы: Горожане обходили стороной улицу Тухачевского и Маньчжурию

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Территория возле микрорайона Маньчжурия в старые времена пользовалась у горожан дурной славой. Неподалеку находилось холерное кладбище, а на современной улице Тухачевского стояла дифтеритная больница.

Краеведы до сих пор спорят, когда ее возвели. Некоторые утверждают: лазарет сюда перевели с улицы Тамбовской в конце XIX века. Другие ссылаются на документ городской управы, по которым выходит, что больницу тут организовали в 40-х годах того же столетия.

Так или иначе, но еще до начала XX века здесь размещались деревянные инфекционные бараки. Дифтерия и сейчас признана опасным заболеванием, а в те времена она считалась смертельной. Эпидемии в нашем городе вспыхивали несколько раз. Только по официальным данным губернского санитарно-статистического отдела, за 90-е годы XIX века скончались около 10 000 человек. В подавляющей массе это были дети.

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, горожане боялись этой больницы как черт ладана и обходили стороной здание, обнесенное высоким забором. Квалифицированных медицинских кадров не хватало, и врачам приходилась лечить больных устаревшими сыворотками, которые подчас никакого эффекта не имели.

Больницу снесли в 20-е годы прошлого века, а затем эту территорию отдали под застройку. Так что некоторые современные дома стоят на месте инфекционных бараков.