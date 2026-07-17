История Пензы: Названную именем Лермонтова улицу переименовали в честь героя СССР

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До середины XX века улица Лермонтовская находилась на правом берегу Суры, неподалеку от вокзала Пензы-III. В 1964 году ее решили переименовать в честь нашего земляка - летчика Николая Павлушкина.

На этой тихой отдаленной улочке прошли его детские годы. Он учился в 8-й школе и, пока его сверстники мечтали пойти по стопам родителей и стать железнодорожниками, тайком после уроков бегал на летное поле в районе Маньчжурии, с замиранием сердца следя за полетами крылатых машин.

В 17 лет он записался в Пензенский аэроклуб и по его окончании был направлен в Сталинградское летное училище. Боевое крещение Павлушкин принял на Северном Кавказе. В апреле 1943-го на своем самолете наш земляк подбил 4 вражеских истребителя, а уже через год фюзеляж его ЯК-1 украшали 13 красных звезд.

За короткое время Николай Сазонович стал лучшим боевым летчиком 402-го авиационного полка. В январе 1944-го ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Самые страшные сражения для него развернулись во время битвы за Берлин. В одном из боев нашему земляку пришлось в одиночку отражать налет двух групп бомбардировщиков. Невероятными усилиями ему удалось сбить несколько самолетов.

После войны Павлушкин работал летчиком-инструктором. Его жизнь трагически прервалась в июне 1958 года: Николай Сазонович погиб во время испытания нового самолета.

Стоит отметить, что имя Михаила Лермонтова в 1964 году присвоили другой улице в Пензе. Так стали называть Садовую. Теперь Лермонтова тянется от улицы Кирова до Ленинградской на Западной Поляне.