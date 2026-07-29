История Пензы: Матрос со Стрелы подорвал немецкий крейсер в 1915 году

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня один из самых известных уроженцев микрорайона Стрела - Сергей Пенкин. А в начале XX века славу этой округе принесли 2 других деятеля - революционер Алексей Ухтомский и подводник Иван Лапин, который проживал на Вигелевской улице (ныне Дзержинского).

Известность в Пензе он приобрел в годы Первой мировой войны. Наш земляк служил на субмарине «Окунь» и боевое крещение получил во время ее первого похода. 22 марта 1915 года капитан судна обнаружил у Рижского залива отряд немецких броненосных крейсеров. Команде был отдан приказ приготовиться к атаке.

Субмарина осторожно прошла под кораблями противника и затем начала всплывать, чтобы дать залп, но ее перископ заметили. На лодку тут же посыпались мины.

Несмотря на смертельную угрозу, командир принял решение атаковать застывший корабль врага. Матросы выпустили торпеду, и она попала точно в цель. За дерзкую атаку весь экипаж «Окуня» был награжден Георгиевскими крестами 4-й степени. А Иван Лапин как первый пензенский подводник вмиг стал звездой в родном городе.

Кстати, родителям в Пензу он позже прислал открытку. Лапин передал привет всем родным и близким и, самое интересное, рассказал, что ему скучно на войне.

Что касается подводной лодки «Окунь», то после Первой мировой ее перебазировали на Волгу, где субмарину использовали в качестве надводного корабля, а чуть позже списали на металлолом.