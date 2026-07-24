История Пензы: Бывшим крепостным крестьянам пришлось выкапывать землянки у Суры

История

История Пензы: Бывшим крепостным крестьянам пришлось выкапывать землянки у Суры
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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Осадная не самая длинная в Пензе, зато с богатой историей. Она появилась в середине XIX века и своим развитием обязана указу об отмене крепостного права.

Крестьяне возлагали на этот закон большие надежды, но в кулуарах царского двора лоббировали интересы дворян. В итоге по указу селянам даровали только личную свободу, а вся земля осталась во владении помещиков. Чтобы вести свое хозяйство, ее приходилось арендовать за баснословные деньги, которых у людей, естественно, не было. И тогда крестьяне потянулись на заработки в город.

Весной 1861 года группа керенских сельчан собрала нехитрый скарб и отправилась в Пензу. Но губернский центр встретил их враждебно, прибывшие беженцы оказались никому не нужны. Крестьянам пришлось выкупать на последние деньги землю на правом берегу Суры.

Летом здесь появились землянки и хлипкие шалаши. Пытаясь как-то выжить и приспособиться к новым условиям, люди объединились в землячество - по нему улица и получила название Керенская. Со временем совместными усилиями они начали обустраивать район. Землянки исчезли, появились добротные крестьянские избы.

У потомков керенских крестьян жизнь сложилась более удачно. Многие из них смогли устроиться железнодорожниками на станцию Пенза-III. В 1919 году улицу переименовали в Осадную в память о боях с чехословацкими легионерами.

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