История Пензы: Как легендарный автодром «Вираж» превратился в пустырь

В октябре 1986 года на проспекте Строителей произошло событие, навсегда вошедшее в спортивную летопись Сурского края. В Арбекове торжественно открыли один из самых амбициозных спортивных комплексов своего времени, который спустя год получил официальное название - автодром «Вираж».

Инициатива его создания принадлежала второму секретарю обкома КПСС Георгу Мясникову, а непосредственными строителями выступали сами энтузиасты и мастера автоспорта. На месте заболоченного и непригодного пустыря, рядом с возводимым новым микрорайоном Арбеково, провели осушение и возвели уникальный объект.

На площади свыше 28 гектаров разместились три профессиональные трассы: для мотокросса, трековых автогонок и ралли-кросса. Мало кто знает, что именно пензенская трасса для ралли-кросса стала первой в СССР и долгое время оставалась единственной в стране. Именно отсюда берет свое начало история чемпионата России по ралли-кроссу.

В годы расцвета автодрома «Вираж» в Пензе зрелищные заезды на «Волгах», «Жигулях» и «Оках» собирали до 50 тысяч болельщиков. Удобное расположение в черте города сделали комплекс одной из самых посещаемых площадок спортивной Пензы.

Сегодня от былых ревов моторов и ликования трибун не осталось и следа. Со временем уникальный комплекс потерял поддержку, проведение масштабных соревнований прекратилось, а территория автодрома «Вираж» пришла в запустение.

Бывшие гоночные трассы заросли бурьяном и кустарником, инфраструктура разрушилась, а некогда предмет гордости пензенского автоспорта превратился в заброшенный пустырь.