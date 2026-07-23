История Пензы: Монумент белочехам, разграбившим город, до сих пор вызывает споры

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2015 году возле вокзала станции Пенза-III появился необычный монумент. Первое, что бросается в глаза, - длинный список фамилий на иностранном языке. Это памятник чехословацким легионерам, которые едва не разнесли наш город в пух и прах.

Скульптура возведена на деньги Министерства обороны Чехии. Планировалось поставить 43 таких памятника от Пензы до Владивостока - во всех городах, где воевали чехословаки. Монумент условно обозначает военный вагон.

Неизвестно, чем руководствовались зодчие, но это очень символично, поскольку, когда чехи в мае 1918 года грабили Пензу, то все золото, деньги, винтовки и боеприпасы они прятали именно под крышу вагонов.

О зверствах белочехов лучше всего сказал их же союзник, генерал Белой гвардии Константин Сахаров. Вот что он писал: «На восток бесконечной лентой двигались чехословацкие легионеры, увозившие награбленное ими на многие сотни миллионов долларов русское имущество. Захватывая вагоны, они безжалостно выкидывали раненых и больных, увозили со станции молодых женщин, насиловали их, а позже завязывали в мешок и выбрасывали на полном ходу под откос». После штурма улицы Пензы были усеяны трупами, а в центре зловеще дымились руины нескольких разрушенных домов.

Всего на памятнике значится 67 фамилий чехословацких легионеров, которые погибли во время штурма Пензы. Но, скорее всего, число неверно, потому что многих так и не опознали.

Против памятника белочехам в Пензе проводилось несколько акций, но он до сих пор стоит на своем месте. Учитывая, как власти европейских стран относятся к памятникам советской армии, это удивительно.