История Пензы: Будущая улица Заречная снабжала южные города России

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке на правом берегу Суры находилось лишь одно промышленное предприятие - мыловаренная фабрика Касаткина, а южнее, на современной улице Заречной, действовали лесные пристани купцов Карповых.

Сюда с так называемых Карповских дач (личных владений купцов в Городище) свозили древесину, складировали, а затем плотники приступали к обработке вековых дубов и вязов. Подготовка к сплаву начиналась еще весной. Как только вода в Суре резко поднималась, на лесных пристанях сбивали партии дерева и гнали их к Васильсурску (ныне районный центр в Нижегородской области).

Продажа древесины приносила Карповым солидный доход. Но смекалистые коммерсанты деньги тратили не бездумно, вкладывая прибыль в модернизацию своего производства.

Так к концу XIX столетия купцы построили здесь пильные мельницы. А чуть позже на улице Заречной появилась деревообрабатывающая фабрика. Ее продукция стала поставляться не только в Васильсурск, но и в Царицын, Астрахань и другие поволжские и южные города, а также на Кубань.

В Пензе предприниматели открыли собственную сеть мебельных магазинов, которые работали на Троицкой (ныне Кирова) и Московской. В дореволюционные времена эта улица так и называлась Карповской, но после Октябрьской революции имена, как тогда говорили, буржуазных элементов, повсюду искоренялись, так что квартал решили переименовать в Заречную.