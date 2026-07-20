История Пензы: Почему улица Ломовская названа не в честь Нижнего Ломова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе множество улиц названы в честь районных центров. Есть улицы Инсарская, Сердобская, Мокшанская и другие. Некоторые по ошибке думают, что и Ломовская носит имя уездного центра, но это не так.

Коротенькая улочка, сворачивающая от прежнего Всехсвятского порядка, в старые времена когда-то была не более чем обычной дорожкой к речке. Никто и не помышлял о ее застройке, но в конце XIX века стратегическое назначение района резко изменилось.

В связи с возведением вокзала Пенза-III земля в округе стала цениться на вес золота. За заработком, которая предоставляла железная дорога, сюда потянулись и сотни рабочих рук. Вслед за трудягами прибыли извозчики. Они совместно выкупили часть территории и создали свою контору по перевозке грузов - «Ломовую биржу», предлагавшую услуги «грузтакси» образца XIX века.

На выносливых вологодских тяжеловозах извозчики доставляли к вокзалу разные стройматериалы и другую поклажу. Кучеры стали фактическими монополистами на правом берегу Суры и за перевозку заламывали цены вдвое, а то и втрое-вчетверо выше обычных. Порой рейс в один конец обходился Рязано-Уральской железной дороге почти в 2 рубля.

Округа потеряла свою специализацию перед Первой мировой войной. А сегодня от «Ломовой биржи» осталось только название улицы, да и то сокращенное.