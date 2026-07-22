История Пензы: Бывшая «заразная» слобода была названа в честь Тухачевского

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

История Пензы чем-то напоминает историю Волгограда: она так же развивалась на одном берегу, а второй пустовал. К примеру, территория современной улицы Тухачевского стала заселяться только в середине XIX века.

Долгое время местность была вообще безлюдной и на картах именовалась Заречным отшибом. Позже, когда в районе Маньчжурии открыли холерное кладбище, через эту улицу пролегла дорога к некрополю. Вдоль нее, словно прокаженных, селили возчиков, которые обслуживали погребальные процессии. В основном на такую работу соглашались только нищие и падшие люди.

Дорогу окрестили Всехсвятской - по названию располагавшегося неподалеку погоста. Со временем могильщики образовали тут отдельную слободу. Она тянулась от Касаткинского порядка и заканчивалась возле реки Суры. Это был ничем не примечательный, как бы сейчас сказали, спальный район.

Дурная слава «заразной округи» постепенно ушла только в середине XIX столетия, и в 1845 году эту территорию наконец-то включили в состав города. Новая жизнь для людей началась со строительством железной дороги и станции Пенза-III. В честь этого улицу переименовали в Вокзальную.

Но название долго не продержалось, в 1966 году квартал получил имя нашего земляка - Маршала Советского Союза Михаила Тухачевского.