История Пензы: Улица Каракозова стала центром нефтяного бизнеса

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Каракозова вплотную примыкает к железнодорожным путям. У отделения Сызрано-Вяземской дороги здесь даже имелось свое дочернее предприятие - торговая контора. Размещалась она в доме № 6.

По разным данным, строение возвели в конце XIX столетия. Сооружали его исключительно для коммерческих целей. Дело в том, что кроме перевозки пассажиров Сызрано-Вяземская железная дорога неплохо зарабатывала на транспортировке грузов и для ведения сложной бухгалтерии требовалась отдельная структура.

Так в Пензе и появилась торговая контора. Тут купцы и предприниматели заключали договоры и обговаривали будущие сметы перевозок. Для грузов во дворе имелся вместительный склад, а вокруг самого здания постоянно толпились ломовые извозчики: кто-то привозил мешки с зерном и пенькой, другие, наоборот, увозили только что полученную бакинскую нефть или бензин.

Торговая контора работала на полную мощность и приносила Сызрано-Вяземской железной дороге солидный доход. Впрочем, особых конкурентов у пензенского отделения и не имелось.

Суровые времена для конторы настали в годы Гражданской войны. Сообщение с другими частями страны, особенно с теми, которые заняли белые, прекратилось, и предприятие медленно зачахло.